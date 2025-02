Trekking, l’associazione Vivi Serra San Bruno alla scoperta del tratturo borbonico

Un mix di storia, trekking e full immersion nella natura. Tutto pronto per l’escursione alla scoperta del tratturo borbonico. L’iniziativa, in programma il 16 febbraio, è stata fortemente voluta dall’associazione Vivi Serra San Bruno.

Ad anticipare qualche dettaglio dell’appuntamento, il presidente del sodalizio Mario Papasodaro: «Visiteremo la reggia storica di ferdinandea, i ruderi della chiesa vecchia. Sarà occasione per osservare un interessante reperto di archeologia-industriale scoperto nel 1985 nei boschi di Stilo. Inoltre scaleremo monte Corvo e raggiungeremo la tratta della vecchia ferrovia».

L’associazione Vivi Serra, con il suo calendario eventi e le sue attività organizzate anche in bassa stagione, punta a valorizzare il comprensorio vibonese e calabrese. Decine e decine i partecipanti che puntualmente aderiscono alle attività del sodalizio: «Nella prossima giornata ci cimenteremo in un percorso particolare. Non sarà la solita uscita: non abbiamo mai percorso questo sentiero lungo circa 10/12 chilometri. Abbiamo un bel numero di partecipanti e tutto questo ci inorgoglisce. L’iniziativa – conclude Papasodaro – va a promuovere luoghi che furono il centro dell’economia calabrese. Il nostro intento è quello di far conoscere questi siti di grande interesse».