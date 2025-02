Trampolieri, clown e mascherine: a Pizzo tutti i colori e la magia del Carnevale

Si rinnova nella cittadina napitina l’appuntamento con il Carnevale Pizzitano. Si tratta di uno degli eventi più attesi dell’anno, soprattutto per i bambini e le famiglie. Momenti di socialità e spensieratezza per accompagnare le giornate invernali. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pizzo in sinergia con Comunità creativa, si terrà domenica 2 marzo.

Il programma

Il programma prevede alle 15.00 il raduno delle maschere nello spazio della villa comunale. Alle 15.30, invece, la partenza della sfilata che interesserà via Nazionale, via Salomone, corso San Francesco. Il corteo, infine, raggiungerà piazza della Repubblica. Ad arricchire la giornata la partecipazione di artisti di strada, clown, trampolieri, mimi e musicisti. All’arrivo in piazza seguirà la successiva presentazione e premiazione delle maschere. Concluderà l’iniziativa il ballo in maschera e dj set con Emilio Farfaglia e Gabry Voice.