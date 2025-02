Emergenza acqua a Vibo, sabato nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso l’assemblea pubblica promossa dai cittadini

Si terrà domani sabato 22 febbraio, alle ore 17:30, l’assemblea pubblica sull’acqua promossa a Vibo Valentia da un comitato cittadino dopo le criticità delle ultime settimane. L’appuntamento è nella sala parrocchiale della Chiesa salesiana di Santa Maria del Soccorso, in piazza Luigi Razza.

Inizialmente si era optato per il Centro di aggregazione sociale in via Enrico Gagliardi a Vibo Valentia, ma i locali sono da giorni chiusi a causa di una fuoriuscita di fogna. Da qui il cambio di sede per l’assemblea voluta dai cittadini per parlare dell’emergenza idrica in città. Tanti i disagi vissuti dai cittadini, così come i dubbi sulla potabilità dell’acqua stessa. A tal proposito recentemente è anche stato presentato un esposto ai carabinieri. Di tutto questo si avrà modo di parlare nell’assemblea di domani nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso.