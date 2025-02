Pensa tu, fa tappa a Vibo il Festival della scienza e della curiosità

La manifestazione si svolgerà presso il Complesso Valentianum. Prevista una vasta area espositiva con stand gestiti da enti e associazioni dediti alla ricerca scientifica, alla divulgazione e alla tutela dell’ambiente. Non mancheranno mostre

Arriva a Vibo Valentia Pensa Tu, il festival della scienza e della curiosità. Dopo le precedenti edizioni svolte con successo nella provincia di Cosenza, il festival si espande e raggiunge il vibonese con un nuovo evento dedicato alla divulgazione e al sapere scientifico. L’evento – si legge in una nota stampa – si svolgerà nella seconda settimana di aprile, successivamente al festival organizzato dal Liceo scientifico Berto Vibo Valentia, che per altro sarà coinvolto nel grande percorso espositivo di Pensa Tu.

Pensa Tu: Vibo Valentia, inizierà giovedì 10 e terminerà sabato 12 aprile. La manifestazione si svolgerà presso il Complesso Valentianum, situato in Piazza S. Leoluca a Vibo Valentia e sarà possibile accedere ogni giorno dalle ore 10:00 e fino al tardo pomeriggio. Al suo interno il pubblico potrà trovare una vasta area espositiva con stand gestiti da enti e associazioni dediti alla ricerca scientifica, alla divulgazione e alla tutela dell’ambiente, oltre che diverse mostre selezionate per questa edizione. In programma anche i talk con protagonisti tanti comunicatori della scienza.

Nel corso delle tre giornate sono anche previsti dei matinèe per le scuole, che potranno partecipare con una visita alle mostre e al percorso degli espositori. L’evento è patrocinato dal Comune di Vibo Valentia ed è organizzato da Orizzonte degli Eventi, in collaborazione con il Centro Studi e Formazione Sigma, l’associazione Persefone & Co., l’Associazione Paleontologica Appi e Passione Astronomia.