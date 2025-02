Tutto pronto al Conservatorio di Vibo per il recital del pianista Massimiliano Monopoli

Giovedì 27 febbraio, alle ore 18, l’ex Convento dei Gesuiti, oggi sede del Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, ospiterà un recital del giovane pianista Massimiliano Monopoli. L’evento s’inserisce nella stagione concertistica promossa congiuntamente dal Conservatorio e da Ama Calabria Ets, con il sostegno del ministero della Cultura – direzione generale Spettacolo e della Regione Calabria. Il programma del recital prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin e Modest Petrovič Musorgskij.

Massimiliano Monopoli, nonostante la giovane età (nato a Bisceglie il 10 febbraio 2004), vanta un curriculum di tutto rispetto. Inizia lo studio del pianoforte a soli 6 anni, per poi iscriversi al Conservatorio Piccinni di Bari; nel 2013, vince il primo premio al 6° Concorso pianistico “Mirabello in Musica”, con Bruno Canino come presidente della Commissione. Nel 2014, si aggiudica il primo premio al 15° Concorso pianistico “Stravinsky”; nel 2015, vince il primo premio assoluto e la borsa di studio al 6° Concorso pianistico “Eratai”. Nel 2018, si esibisce al Teatro Municipal de Sardoal (Portogallo) al “Coimbra Piano Meeting” e partecipa al “Napoli Piano City”. Nel 2019, suona per il “Barletta Piano Festival”, sia come solista che in altre formazioni. Nel 2020, debutta per la “Camerata Musicale Barese”. Nel 2022 poi si qualifica alle fasi finali del leggendario “Tchaikovsky International Piano Competition for young”, unico pianista europeo ammesso tra oltre 500 partecipanti, e riceve il premio speciale della giuria. In fine, si diploma sl Conservatorio “U. Giordano” di Foggia sotto la guida del maestro Alessandro Deljavan, con 10 e lode e menzione speciale.

Monopoli ha inciso musiche di Listz e Moszkowski per la casa discografica Dig Digressione Music. Si è esibito come solista con l’orchestra nei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, Rachmaninov no. 2 e Beethoven n. 1 e n. 2. Suona regolarmente in duo con il violoncellista Mauro Paolo Monopoli, svolge un’intensa attività cameristica con il Teleion Piano Trio e in varie formazioni. Dal 2022 è regolarmente invitato per concerti dall’Association Tchaikovsky Competition Stars di Mosca e ha tenuto concerti in Finlandia, Bahrain, Stati Uniti, Venezuela, Russia e altre nazioni.