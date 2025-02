Conto alla rovescia per il Carnevale di Sant’Onofrio ricco di attrazioni e prodotti tipici

La locandina dell’evento

Domenica 2 marzo anche Sant’Onofrio si veste di colori tra coriandoli, stelle filanti e maschere carnevalesche. Si rinnova così l’appuntamento che ha registrato lo scorso anno tante presenze nella domenica di Carnevale, già ricca in tutta la provincia. «L’appuntamento con la manifestazione santonofrese – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento, con in testa il Comune – prevede un programma ricco e diversificato». Il raduno è fissato all’oratorio parrocchiale alle ore 15, «da dove partirà il corteo e la sfilata del carro allegorico a tema pensato per quest’anno. Seguiranno le vie del paese trampolieri, giocolieri e la Street band sino all’arrivo in piazza Umberto previsto per le ore 16:30 dove continuerà la festa».

Alle ore 17 spazio all’esibizione teatrale “Giangiurgolo e la commedia dell’arte”, mentre «la degustazione di prodotti tipici e dolci di Carnevale faranno da cornice alla maschera calabrese recentemente riportata alla ribalta da vari attori teatrali calabresi in giro per l’Italia». Il gran finale intorno alle ore 19 con la performance di giocoleria ed infuocata finale a chiudere la festa. Durante la sfilata saranno distribuiti gadget e coriandoli direttamente dagli organizzatori che «in un perfetto connubio sociale, tra Comune e associazioni del posto, si sono distribuiti i compiti per allietare a Sant’Onofrio il Carnevale 2025».