Maierato, tutto pronto per il Carnevale 2025 grazie al Comune e al gruppo di volontari

Tenere viva la tradizione e fare in modo che il paese si tinga di colori e allegria, soprattutto in un periodo come quello di Carnevale. In questi giorni le vie di Maierato iniziano a pullulare di costumi, maschere e corse di bambini e ragazzi che ne incarnano perfettamente l’atmosfera. Sfilate e iniziative varie di certo non sono mancate e non mancheranno. Merito sia dell‘amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rizzello, ma anche grazie all’impegno di un gruppo spontaneo di cittadini volontari che ha collaborato e sta collaborando per la migliore riuscita dell’evento.

Il programma di Carnevale

L’appuntamento principale è per domenica, quando cioè è previsto il ritrovo (alle ore 15:30) nella Piazzetta davanti Bar Stadio. Da lì inizierà la partenza della sfilata di carri e maschere che culminerà poi con balli e divertimento al centro sportivo polivalente. Insomma, una grande festa di Carnevale quest’anno, anche a Maierato, dove si sono mobilitate tutte le associazioni locali e ogni libero cittadino, nella realizzazione di ben dieci carri allegorici. La sfilata di mascherine e carri percorrerà le vie principali del paese; un bel momento sarà quello nella piazza antistante la chiesa del monastero, dove si potranno gustare i dolci della tradizione maieratana, e in compagnia di dj Gullia si continuerà con balli, canti e sfilate.