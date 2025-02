Dalla virologa Capua al manager Di Montigny, annunciati altri ospiti per il TEDxViboValentia

Ilaria Capua, Enrico Parisi e Oscar Di Montigny saranno tra gli ospiti della seconda edizione del TEDxViboValentia, l’evento internazionale organizzato da Anthony Lo Bianco che il 21 marzo trasformerà Vibo in un crocevia di idee audaci e stimolanti (qui il programma). Sul palco si alterneranno 12 ospiti. Oltre a Capua, Parisi e Di Montigny ci saranno Jonathan Kashanian, Franco Bruni e Francesco Pastorella. A questi si aggiungeranno ulteriori nomi che saranno annunciati nei prossimi giorni.

Ilaria Capua è una virologa di fama internazionale, nota per il suo contributo allo studio dei virus influenzali. Con una carriera che abbraccia ricerca, divulgazione e politica, ha rivoluzionato il modo in cui vengono condivisi i dati scientifici, promuovendo la trasparenza nella comunità scientifica. Per oltre trent’anni ha diretto gruppi di ricerca in Italia e all’estero dedicandosi alle infezioni virali trasmissibili dagli animali all’uomo e al loro potenziale pandemico. Dal 2016 al 2023 ha diretto il centro di eccellenza “One Health” dell’Università della Florida, dove ha sviluppato il concetto di Salute circolare, che promuove l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari. Il suo lavoro si concentra sull’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali in modo interdisciplinare.

Enrico Parisi è delegato nazionale Coldiretti Giovani impresa dal 2023. Nel 2016, dopo alcuni mesi zaino in spalla per il Sud America, conoscendo anche le tribù degli Indios guaranì, torna in Calabria per lavorare nell’azienda di famiglia, dove si dedica alla produzione di olio extravergine di oliva biologico. Nel 2017 lancia la selezione numerata Igp Olio di Calabria e fonda il progetto “Più che olio coltiviamo Cultura”. È, questa, un’iniziativa di inclusione sociale che porta alla creazione del primo Orto sociale di Corigliano Rossano per persone con disabilità. A novembre 2021 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli conferisce il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Oscar Di Montigny ha avuto una carriera di quasi 25 anni come Manager ed Executive di uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Oggi è imprenditore, angel investor, wise manager e divulgatore tra i massimi esperti al mondo di megatrend. Presidente e fondatore di Grateful Foundation (ETS che persegue finalità divulgative incentrate sul valore della gratitudine), è managing partner di Wise Gate, che affianca le imprese nel produrre impatto positivo sulla collettività e sul Pianeta. Ideatore del principio di Economia Sferica e del modello sistemico per lo sviluppo definito Humanovability, promuove e diffonde questo approccio attraverso l’integrazione di attività di ricerca scientifica, iniziative editoriali, eventi pubblici e attività di advocacy presso corporation e gruppi industriali. Saggista, divulgatore e keynote speaker, è anche ambasciatore in Italia di Oxfam, organizzazione che tutela i diritti umani fondamentali e combatte nel mondo la povertà e le disuguaglianze.