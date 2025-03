Tra le pieghe dell’arte: Cesare Berlingeri in mostra al Museo Limen nel Valentianum di Vibo

Il Museo Lìmen della Camera di commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia riapre le sue porte con un evento artistico di peso: la mostra “Cesare Berlingeri. Tra le pieghe dell’Arte”. L’esposizione, organizzata dall’Ente camerale in collaborazione con la Fondazione Cesare Berlingeri Ets, si inserisce nel contesto delle iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, con un focus particolare sul Museo d’Arte Contemporanea Lìmen, situato nella sede di Vibo Valentia, nel complesso monumentale Valentianum.

La mostra, che s’inaugurerà il 14 marzo alle ore 17 nella Sala congressi “Antonino Murmura”, offre al pubblico l’opportunità di ammirare le opere di Cesare Berlingeri, artista di fama internazionale noto per la sua tecnica innovativa della “piegatura”. Tra i protagonisti più significativi del panorama artistico contemporaneo, Berlingeri ha realizzato anche una delle opere più prestigiose della collezione permanente del Museo Lìmen.

«La mostra di Cesare Berlingeri rappresenta per la Camera di commercio un’occasione unica per valorizzare la propria collezione e rafforzare il ruolo del Museo come custode del patrimonio artistico contemporaneo e motore di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio», ha dichiarato in un comunicato stampa Pietro Falbo, Presidente dell’Ente camerale.

All’inaugurazione interverranno, oltre al presidente Falbo, il vice presidente della Camera di commercio Antonino Cugliari; Domenico Piraina, direttore della direzione Cultura del Comune di Milano e direttore di palazzo Reale Milano, e l’artista Cesare Berlingeri, presidente dell’omonima fondazione. La moderazione sarà affidata a Raffaella Gigliotti, funzionario responsabile dell’Ufficio valorizzazione attrattori camerali.