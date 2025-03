Dalla conduttrice Benedetta Mazza al pornoattore Max Felicitas: annunciati altri ospiti del TedXVibo

Max Felicitas, Mario Acampa e Benedetta Mazza saranno tra gli ospiti della seconda edizione del TEDxViboValentia, l’evento internazionale al Cinema Moderno che il 21 marzo, alle ore 17, trasformerà Vibo Valentia in un crocevia di idee audaci e stimolanti (biglietti disponibili qui). Sul palco si alterneranno 12 ospiti. Oltre a Felicitas, Acampa e Mazza, TEDxViboValentia ospiterà Ilaria Capua, Enrico Parisi, Oscar Di Montigny, Jonathan Kashanian, Franco Bruni e Francesco Pastorella. A questi si aggiungeranno ulteriori nomi che saranno annunciati nei prossimi giorni. Lo fanno sapere gli organizzatori.

Al TEDx “Oltre il Visibile”, Max Felicitas – conosciuto principalmente come pornoattore – porta un messaggio di consapevolezza e crescita personale. «Dopo un percorso fuori dagli schemi, Felicitas oggi si dedica all’educazione e al confronto su tematiche cruciali per le nuove generazioni – spiegano gli organizzatori del Tedx -. Bullismo, cyberbullismo, educazione affettiva e consapevolezza digitale sono al centro dei suoi incontri nelle scuole, dove condivide esperienze e riflessioni per aiutare i giovani a sviluppare un approccio più sano e responsabile alla vita e alle relazioni. Oltre il visibile c’è la possibilità di cambiare prospettiva, di abbattere pregiudizi e di riscrivere la propria storia. Max accompagnerà il pubblico in una riflessione autentica e senza filtri su come trasformare le difficoltà in opportunità di crescita».

Mario Acampa è un professionista poliedrico che si distingue nel panorama televisivo e teatrale italiano e internazionale. «Conduttore televisivo per Rai, ha guidato programmi di successo con uno stile dinamico e coinvolgente, riuscendo a comunicare con efficacia a pubblici di tutte le età. Il suo talento lo ha portato a essere scelto come presentatore ufficiale del Junior Eurovision Song Contest, dove ha saputo coniugare intrattenimento e professionalità su un palco di rilevanza internazionale. Parallelamente alla carriera televisiva, è un affermato regista d’opera presso il prestigioso Teatro alla Scala, dove firma produzioni innovative capaci di reinterpretare la tradizione lirica con una visione contemporanea. Con una solida esperienza nel mondo dello spettacolo e della comunicazione, Mario Acampa continua a distinguersi per la sua versatilità, il suo rigore professionale e la capacità di emozionare il pubblico attraverso linguaggi diversi, dalla televisione alla scena operistica».

Volto noto della televisione italiana, ci sarà anche Benedetta Mazza che «ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua spontaneità, eleganza e versatilità. Conduttrice televisiva, modella e podcaster, ha costruito una carriera ricca di esperienze, passando con naturalezza dal mondo della moda a quello dello spettacolo e della comunicazione. Con la sua autenticità, è diventata un simbolo di positività e self-confidence, promuovendo messaggi di inclusione e consapevolezza. Al TEDx Vibo Valentia, porta la sua storia di crescita, determinazione e autenticità, dimostrando che la vera bellezza risiede nella forza di essere se stessi».