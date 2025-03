Vibo omaggia i Giusti: in occasione della Giornata europea gli studenti incontrano Miriam Jaskierowicz Arman

Una giornata per ricordare l’importanza di chi ha contribuito a diffondere messaggi di pace ed ha operato per la giustizia. È la Giornata europea dei Giusti, che quest’anno viene celebrata anche dal Comune di Vibo Valentia con una iniziativa voluta e organizzata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione.

«Iniziative di questo tipo sono di grande importanza perché contribuiscono a cementificare la coscienza civile dei ragazzi – commenta l’assessore Vania Continanza – e perché rinverdiscono in tutti noi il ricordo di chi si è speso per il bene comune. Quest’anno avremo il piacere di ospitare in città Miriam Jaskierowicz Arman, che è una grande donna, figlia di sopravvissuti e ambasciatrice per la pace. Insieme a lei e insieme agli studenti dialogheremo sull’importanza di contribuire, ognuno nel proprio piccolo, alla creazione di un mondo migliore. E niente può persuaderci meglio di un esempio vivente come quello di Miriam. Anche in questo caso, come già avviene con altre manifestazioni che abbiamo voluto celebrare a cominciare dalla Giornata della memoria, diventa imprescindibile il coinvolgimento degli studenti».

La giornata è in programma domani, giovedì 6 marzo dalle ore 10.00 nella sala del Valentianum. Ad allietare il dibattito anche l’esibizione dell’orchestra e del coro dell’Istituto comprensivo I Circolo Garibaldi-Buccarelli. Previsti inoltre gli interventi della presidente della Commissione cultura del Comune, Marcella Mellea; della docente in pensione Anna Murmura; e dello scrittore Michele Petullà.