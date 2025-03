In cammino per la memoria, a Pizzo “100 passi per il 21 marzo” nel ricordo delle vittime di mafia

Pizzo domenica 9 marzo ospiterà “100 passi per il 21 marzo. In cammino per la memoria”. L’iniziativa di Libera, che vede l’adesione del Comune e Kalabria trekking, viene promossa come momento di riflessione in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il programma prevede il raduno alle 8.15 davanti alla stazione dei carabinieri di Pizzo Calabro, via Sant’Antonio. Il ritorno nel luogo di partenza è previsto per le 13.00. Durante il percorso verso la Croce di Pandoffa in località Lepanto-Sant’Anna, ci saranno delle testimonianze sulle storie di alcune vittime innocenti di mafia. I componenti di Libera, anche tramite i social, invitano alla partecipazione: «La bellezza dei luoghi e la consapevolezza del dolore, una storia che lega indissolubilmente questa nostra terra. Che, dalla bellezza disarmante dei familiari – scrivono – deve restituire dignità e coraggio alla terra».