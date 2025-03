Vibo, all’Archivio di Stato un 8 marzo all’insegna dell’arte e della cultura

Si terrà all’Archivio di Stato di Vibo Valentia, in occasione della giornata internazionale della donna 2025, la presentazione del romanzo della scrittrice Maria Concetta Preta dal titolo “La signora del pavone blu”. L’appuntamento è previsto per venerdì 7 marzo alle ore 15.30 presso la Sala Conferenze dell’Archivio in via J. Palach. Dopo i saluti introduttivi della direttrice Rosada Pezzo, seguirà un dialogo tra la stessa autrice del romanzo e la professoressa Federica Geraci, docente di lettere classiche. Sarà inoltre allestita una esposizione pittorica delle opere di Tonio Fortebraccio.