Giustizia, digital marketing e intelligenza artificiale al TedXVibo: tra gli ospiti anche Palamara, Gallucci e Brizzi

L'evento internazionale organizzato in città da Anthony Lo Bianco e programmato per il 21 marzo alle ore 17, ospiterà dodici oratori al Cinema Moderno

Luca Palamara, Frank Gallucci e Veronica Brizzi saranno gli altri tre dei 12 ospiti totali della seconda edizione del TEDxViboValentia, l’evento internazionale organizzato da Anthony Lo Bianco che il 21 marzo, alle ore 17 al Cinema Moderno, trasformerà Vibo Valentia in un crocevia di idee audaci e stimolanti (biglietti disponibili qui). Oltre a Palamara, Gallucci e Brizzi, TEDxViboValentia ospiterà Max Felicitas, Mario Acampa, Benedetta Mazza, Ilaria Capua, Enrico Parisi, Oscar Di Montigny, Jonathan Kashanian, Franco Bruni e Francesco Pastorella.

Luca Palamara, spiegano gli organizzatori «è una figura centrale nel panorama della magistratura italiana, un uomo che ha vissuto da protagonista le dinamiche più complesse del sistema giudiziario del nostro Paese. Magistrato, ex membro del Consiglio superiore della magistratura e presidente dell’Associazione nazionale magistrati, ha ricoperto ruoli di grande rilievo, affrontando da vicino le sfide e le evoluzioni della giustizia italiana. La sua esperienza, maturata in anni di servizio nelle aule di tribunale e nelle istituzioni, gli ha permesso di avere una visione privilegiata del funzionamento del sistema giudiziario e delle sue dinamiche interne. Autore di libri e saggi, Palamara ha portato alla luce retroscena e meccanismi spesso poco noti al grande pubblico, contribuendo ad aprire un dibattito importante sul rapporto tra giustizia, politica e società». Ospite del TEDx Vibo Valentia, Luca Palamara condividerà la sua esperienza, offrendo «una prospettiva unica su temi fondamentali come l’etica, la trasparenza e il futuro della giustizia in Italia. Un intervento che promette di essere intenso, illuminante e capace di far riflettere».

Calabrese e soprattutto fiero di esserlo, Frank Gallucci è un nome di riferimento nel mondo del digital marketing. «Da 12 anni opera in questo settore, partendo da un blog di moda per poi evolversi in modo naturale fino a diventare un consulente esperto per aziende di rilievo. Oggi il suo lavoro si sviluppa su tre binari distinti ma complementari: personaggio digitale, con un forte seguito e un target ben definito; consulente strategico, mettendo a disposizione la sua esperienza per brand e aziende; e imprenditore, sempre alla ricerca di nuove opportunità nel mondo digitale. Determinazione, visione e passione per l’innovazione sono i tratti distintivi di un professionista che ha saputo trasformare una passione in una carriera di successo».

Veronica Brizzi, data science Tech Lead & Industrial Ai Architect, porterà sul palco «la sua esperienza nel mondo della data science e dell’intelligenza artificiale, due delle aree più innovative e cruciali del nostro tempo. Con il suo lavoro nel settore tecnologico e industriale, sta guidando l’adozione di soluzioni Ai che stanno trasformando il nostro futuro. Al TEDxViboValentia esplorerà il potenziale della data science per l’innovazione e le nuove frontiere dell’industria. Un’opportunità unica di ascoltare una delle voci più influenti nel panorama tecnologico internazionale».