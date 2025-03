Diritti, lavoro e dignità: il Comune di Vibo promuove a palazzo Gagliardi un dibattito aperto per la Giornata internazionale delle donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, il Comune di Vibo Valentia è lieto di annunciare un incontro dedicato ai temi dei diritti, del lavoro e della dignità delle donne. Un’importante occasione per riflettere sui progressi compiuti, chiamare al cambiamento e celebrare gli atti di coraggio e determinazione delle donne che hanno avuto un ruolo straordinario nella storia dei loro Paesi e comunità. Il convegno si terrà l’8 marzo dalle ore 16:30 a palazzo Gagliardi a Vibo e sarà aperto a tutti coloro che vogliono celebrare questa giornata riflettendo su tematiche centrali per il ruolo delle donne nella società.

Locandina dell’evento

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e del vicesindaco, Loredana Pilegi. Seguiranno una serie di interventi significativi, a partire da Nicola Raffaele, segretario di Confartigianato Vibo Valentia; Stefania Figliuzzi, presidente dell’associazione “Attivamente Coinvolte” e “Tindarita Todaro“, presidente dell’associazione Donne Medico. Le testimonianze proseguiranno con un focus sulle esperienze delle donne nell’artigianato vibonese, un argomento che sarà arricchito da una dimostrazione pratica della lavorazione dell’argilla. Questo momento offrirà uno sguardo diretto su una tradizione che unisce creatività e manualità, valorizzando un mestiere che porta con sé una forte eredità culturale.

Parallelamente, saranno allestite due esposizioni: una con i lavori degli studenti dell’indirizzo “Made in Italy” dell’Iis “Gagliardi – De Filippis – Prestia”, curata dalla docente Maria Concetta Arango, e una dedicata agli artisti locali. Queste mostre rappresenteranno un’occasione per ammirare opere che riflettono l’identità e la creatività del territorio. Un momento particolarmente emozionante sarà il recital di Giorgia Ballanti, che renderà omaggio a Rita Levi Montalcini con un monologo dedicato alla celebre scienziata. Attraverso questa rappresentazione, il pubblico potrà immergersi nella vita e nelle scoperte di una donna che ha segnato la storia della scienza e dell’umanità.

L’evento includerà gli intermezzi poetici di Michele Petullà, poeta e scrittore, che condividerà versi carichi di significato, invitando i presenti a riflettere sulle molteplici sfaccettature della vita e delle esperienze femminili. Durante la giornata, il Duo Ossidiana, composto da Claudia Andolfi e Lucia Quattrocchi, offrirà intermezzi musicali di grande eleganza, chiudendo l’evento con una nota armoniosa e intensa che celebrerà la bellezza dell’espressione artistica. La giornata sarà un viaggio tra parole, arte e musica, volta a rendere omaggio alle donne e promuovere un dialogo costruttivo sui temi dei diritti, del lavoro e della dignità. Patrocinano l’iniziativa Confartigianato Vibo Valentia, Attivamente Coinvolte, Associazione Donne Medico, Iis Gagliardi – De Filippis – Prestia, Matris Animo Curant, Ancos.