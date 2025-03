Enrico Pieranunzi, la leggenda del Jazz al Conservatorio Torrefranca di Vibo con un recital che racchiude i suoi brani più celebri

Giovedì 13 marzo alle ore 18 all’ex Convento dei Gesuiti, oggi una delle sedi del Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca”, avrà luogo un recital del grande pianista Enrico Pieranunzi. L’evento è parte della Stagione concertistica promossa congiuntamente dal Conservatorio di Vibo e da Ama Calabria Ets e realizzata con il sostegno del ministero della Cultura – direzione generale Spettacolo e della Regione Calabria. Pianista, compositore, arrangiatore Enrico Pieranunzi è tra i più noti ed apprezzati protagonisti della scena jazzistica internazionale. Ha registrato più di 70 CD a suo nome spaziando dal piano solo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Si è esibito, oltre che sui palcoscenici dei principali paesi europei, in Sud America, Giappone e, numerose volte, negli Stati Uniti.

È l’unico musicista italiano ad aver suonato più volte e ad aver registrato a suo nome nello storico “Village Vanguard” di New York. Tra i numerosi riconoscimenti per la sua attività musicale le tre affermazioni (1989, 2003, 2008) come miglior musicista italiano nell’annuale referendum “Top Jazz” della rivista “Musica Jazz”, il “Django d’Or” francese (1997) come miglior musicista europeo, l’Echo Award 2014 in Germania come “Best International Piano Player” e il premio “Una vita per il jazz” assegnatogli ancora nel 2014 dalla rivista Musica Jazz.

Parecchie sue composizioni sono diventate veri e propri standard suonati e registrati da musicisti di tutto il mondo. Tra queste “Night Bird”, “Don’t forget the poet”, “Les Amants”, “Fellini’s Waltz”, “Je ne sais quoi”, “Trasnoche”, “Coralie”. Alcune di esse sono state pubblicate nei prestigiosi “New Real Book” statunitensi. Nel 2009 il musicologo e giornalista francese Ludovic Florin ha presentato alla Sorbona come sua tesi di dottorato un ampio scritto dedicato al linguaggio musicale del pianista italiano. Il maestro Pieranunzi, nel corso del suo recital eseguirà alcune fra le sue più celebri composizioni. Ulteriori approfondimenti qui.