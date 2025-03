Insieme per un mondo senza barriere: a Vazzano incontro con le associazioni provinciali ciechi e sordomuti

Cercare la normalità, vivere senza barriere o confini. Non è sicuramente facile affrontare la quotidianità per le persone affette da cecità o sordità e di questo se ne parlerà sabato, all’interno della sala polifunzionale di Vazzano.

Insieme per un mondo senza barriere: è questo il titolo voluto per l’incontro che si terrà il 15 marzo (ore 15:30) all’interno della sala polifunzionale “Il Mulino della Gioventù”. Un modo per parlare e far conoscere la vita di queste persone che vogliono semplicemente toccare la normalità, come gli altri. Per l’occasione saranno presenti due importanti associazioni vibonesi del settore come l’Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) e l’Ens (Ente Nazionale Sordomuti).

A intervenire saranno Giuseppe Bartucca, presidente Uici Vibo, e Silvestro Grillo che è invece il presidente dell’Ens e lingua dei segni di Vibo Valentia. Entrambi gli interventi percorreranno la nascita delle rispettive associazioni e il loro impegno per consentire ausili a ciechi e sordi, in modo che questi ultimi possano condurre una vita il più possibile normale e mettendoli in grado di interfacciarsi con il mondo. Al tavolo della presidenza saranno presenti anche il presidente della Pro Loco (insieme al direttivo e a tutti i ragazzi) Domenico Caloiero e la presidente della Pro Loco Ragazzi, Arianna Moscato.