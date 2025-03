TedXViboValentia: anche Alice De Bortoli tra gli ospiti dell’evento organizzato da Anthony Lo Bianco

L'appuntamento è per il 21 marzo alle ore 17 al Cinema Moderno, con un parterre di 13 oratori che interverranno a staffetta

Alice De Bortoli sarà ospite del TEDxViboValentia. Dopo il successo a “Il Collegio”, ha conquistato milioni di follower sui social, collaborato con grandi brand e intrapreso la carriera di conduttrice televisiva e radiofonica. Oggi, su palchi, schermi e frequenze radio, continua a ispirare le nuove generazioni. Sul palco dell’evento internazionale che il 21 marzo al Cinema Moderno alle ore 17 trasformerà Vibo Valentia in un crocevia di idee audaci e stimolanti (info qui) si alterneranno 13 ospiti con interventi da 10 minuti a testa. Oltre a De Bortoli, TEDxViboValentia ospiterà Luca Palamara, Frank Gallucci, Veronica Brizzi, Max Felicitas, Mario Acampa, Benedetta Mazza, Ilaria Capua, Enrico Parisi, Oscar Di Montigny, Jonathan Kashanian, Franco Bruni e Francesco Pastorella.

Quest’anno, il tema scelto da TEDxViboValentia è “Oltre il Visibile”. L’invito è a spingere lo sguardo oltre l’ordinario, a esplorare nuove prospettive e a superare i limiti della conoscenza. Gli speaker selezionati guideranno il pubblico in un viaggio attraverso scienza, arte, tecnologia, cultura e crescita personale, offrendo riflessioni in grado di sfidare il pensiero convenzionale e accendere nuove scintille di ispirazione. Il TEDx, format indipendente nato dall’esperienza Ted, è un fenomeno globale che ha l’obiettivo di diffondere idee potenti e trasformative. L’acronimo Ted sta per Technology, Entertainment, Design (Tecnologia, Intrattenimento, Design), tre pilastri fondamentali che guidano ogni conferenza e ne definiscono il carattere innovativo.