Il Comune di Vibo omaggia il pilota Claudio Gullo, “il calabrese volante”: campione su pista e sull’acqua

Un gesto simbolico per rendere omaggio a una figura che «ha portato alto il nome di Vibo Valentia nel panorama sportivo internazionale». La città – si legge in una nota stampa dell’ente – si prepara ad ospitare un appuntamento istituzionale di grande rilevanza. Giovedì 20 marzo, alle ore 16.00, si terrà nella sala consiliare del Comune un momento davvero significativo: il sindaco Enzo Romeo, insieme all’assessore allo Sport Stefano Soriano, consegneranno una targa speciale al pilota calabrese Claudio Gullo.

L’evento – prosegue il comunicato – sarà un’occasione per celebrare non solo i successi ma anche i legami che uniscono la città ai suoi cittadini illustri, promuovendo un senso di appartenenza e di comunità. Gullo, a bordo dello scafo Tommy One, insieme ai colleghi Maurizio Schepici e Fulvio De Simone, ha stabilito nel luglio 2024 il record mondiale sulla tratta Napoli-Capri con un tempo di 12 minuti e 24 secondi, superando un primato che resisteva dal 2016.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Romeo e dell’assessore Soriano interverranno Filippo D’Agnolo, presidente del D&D Jet Sky team in cui è tesserato il pilota Gullo, successivamente Albino Talarico giornalista e conduttore tv esperto di Motorsport, Domenico Nigro Imperiale presidente della Federazione italiana motonautica Calabria, Giuseppe Caffo presidente del Gruppo Caffo 1915 main sponsor di Claudio Gullo con il brand mondiale Vecchio Amaro del Capo, infine sarà il momento del pilota Claudio Gullo record mondiale Offshore Long Distance Napoli-Capri. Modera l’evento il giornalista Vincenzo Primerano.

Chi è Claudio Gullo?

Pilota ufficiale del Gruppo Caffo 1915 dal 2006, testimonial del Brand Vecchio Amaro del Capo per il motorsport italiano, europeo e mondiale, Claudio Gullo è il nuovo campione italiano Aci Karting classe 125 legend. Il “pupillo ” di Pippo e Nuccio Caffo ha vinto anche il titolo italiano Aci karting classe 125 legend over 40. Un risultato di prestigio e valore assoluto inquanto dal 1961 ad oggi, nessun pilota calabrese nella storia si era mai laureato campione d’Italia nel Karting. Addirittura, nessun pilota calabrese aveva mai vinto 2 campionati Italiani nel motorsport durante la stessa stagione agonistica. Il driver della piana di Lamezia è stato schierato in gara dal Team Caffo 1915, mentre per quanto riguarda l’assistenza tecnica è stato seguito dalla Rope motorsport di Verona, capitanata dal ds Alessandro Zanoni, da Sebastiano Merci e Marco Rossi (primo e secondo meccanico in pista). È stato assistito dal preparatore catanzarese Attilio Ferragina, che ha allestito per lui un kart Birel 125 tm kv95. La scuderia che segue il campione della piana è la Calabria Evolution Kart di Lamezia (anche lei segna il record di prima scuderia calabrese campione d’Italia nell’aci karting).

Il driver aggiunge questi due scudetti tricolori nel Palmares Sportivo, facendo innalzare a 13 i titoli nazionali vinti in carriera ed a 4 i titoli di campione d’Italia (2 nella velocità in salita e 2 nei go-kart). Tra l’altro è l’unico pilota calabrese a poter vantare titoli nazionali al volante di Go kart, Vetture Turismo e Vetture Sport Prototipi, e punti mondiali (iridati) in carriera. La Tommy one, con a bordo il campionissimo Maurizio Schepici, il pluricampione de Simone e il Lametino Claudio Gullo plurititolato nel Karting e nell’automobilismo italiano ha stabilito il nuovo record del mondo Offshore Long Distance Napoli to Capri.

Ecco allora tutti i titoli e i primati conquistati:

Primo calabrese della storia campione italiano nel Karting;

primo calabrese nella Storia Bi-campione italiano nel Karting, primo calabrese a vincere 2 titoli italiani nella stessa stagione agonistica nel motorsport di tutte le discipline;

primo e unico calabrese campione in 3 sport diversi (Motonautica-karting-automobilismo);

primo e unico calabrese campione sulle barche (nel Karting, sulle Vetture Turismo di varie Categorie e sui prototipi);

primo calabrese nella storia campione di motonautica;

primo calabrese nella storia a vincere un titolo mondiale fra tutte le discipline del motorsport;

primo calabrese nella storia con una medaglia al valore atletico nel karting;

primo calabrese nella storia con due medaglie al Valore Atletico Coni in due sport diversi (karting-automobilismo).

Il riconoscimento che gli verrà consegnato giovedì – conclude la nota stampa – rappresenta non solo un omaggio ai suoi successi professionali, ma anche un segnale di orgoglio per un figlio della Calabria che ha portato il nome della regione e del territorio vibonese nel mondo grazie al supporto del brand vibonese del Gruppo Caffo.