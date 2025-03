La riscoperta dei giochi del passato: tutto pronto per l’iniziativa a Limbadi

La gara coi sacchi o “a rota chi spingi”. Sono alcune antiche attività ludiche che saranno i protagonisti dell’iniziativa sociale “Benessere in comune per la riscoperta dei giochi del passato” in programma il 23 marzo alle ore 15.00 in piazza Marconi a Limbadi. Il progetto è portato avanti dalla Pro loco di Limbadi in collaborazione con il Comune e punta a promuovere la socialità e i valori sani dello sport. L’appuntamento è stato pensato soprattutto per i bambini e i ragazzi. Proprio per questo verranno riproposti giochi come “a corda”, “u surici”, “i nuciri”, “u lisceru”, pietre morte, gioco con le pietre, sgazzu, la settimana. Le iscrizioni, a titolo gratuito, si potranno effettuare presso la sede Pro loco fino al 23 marzo.