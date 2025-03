La via della Passione, a Santa Domenica la sacra rappresentazione organizzata dall’associazione Un fiore per Gesù

La locandina dell’evento

Santa Domenica di Ricadi si prepara ad accogliere nuovamente la “Via della Passione”, la suggestiva rappresentazione religiosa che ripercorre le ultime ore della vita di Gesù. L’evento, organizzato dall’associazione “Un fiore per Gesù”, si svolgerà il prossimo 13 aprile e promette di coinvolgere l’intera comunità in un momento di fede e condivisione.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’associazione, presieduta da Anna Dell’Ascensione e composta dai soci Gennaro Petracca, Anna Maria Acanfora, Domenica Carmela Maurici, Spasimina Maria Dominello, Cosima Rita Maurici e Giuseppe Locane, ha lavorato intensamente per preparare la settima edizione della “Via della Passione”. Oltre al direttivo, numerosi soci volontari, tra cui Antonella Di Costa, Maria Angela Corso, Caterina De Carlo e Domenica Locane, hanno offerto il loro prezioso contributo.

«Da diverse settimane oltre cento persone di diverse generazioni – hanno fatto sapere dall’associazione attraverso un comunicato stampa – si sono riunite presso l’oratorio parrocchiale per le prove, in un clima di assoluta spontaneità ed armonia che ha permesso di creare un forte senso di comunità». L’obiettivo della rappresentazione è quello di «ripercorrere la passione e la morte di Gesù, condividendo il suo messaggio di amore universale». La “Via della Passione” avrà inizio alle ore 19 del 13 aprile, partendo dalla chiesa madre di Santa Domenica di Ricadi per poi concludersi nel luogo in cui si trova il Calvario. L’evento è patrocinato dal Comune di Ricadi. L’associazione “Un fiore per Gesù” esprime un «sincero ringraziamento a tutti coloro che, con entusiasmo, stanno collaborando per la realizzazione di questa meravigliosa iniziativa, con l’auspicio di coinvolgere e unire l’intera comunità nel messaggio di Gesù».