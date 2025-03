Vibo, all’Ite il Festival dell’Economia: ultimo giorno dedicato all’imprenditoria sostenibile al femminile

Ultima giornata quella di domani per il Festival dell’Economia che si sta svolgendo all’Istituto tecnico economico di Vibo Valentia, nella sede in piazza Martiri d’Ungheria. L’evento, giunto alla sua seconda edizione con inizio il 20 marzo scorso, ha come tema l’economia sostenibile con focus sull’economia circolare e sull’economia civile, nonché sull’utilizzo di pratiche sostenibili nel settore turistico. Un’importante occasione per raccontare e avvicinare gli studenti agli enti e alle imprese del territorio con un profilo sostenibile.

Tanti gli ospiti di rilievo, che si sono avvicendati nel corso delle prime giornate e che hanno affrontato varie tematiche: dal sindaco della città Enzo Romeo all’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì, dal vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro a imprenditori del luogo.

“Dolce e divino: imprenditoria sostenibile al femminile” sarà il titolo dell dibattito che si terrà domattina nell’aula magna dell’istituto scolastico – con inizio alle ore 8:45. Ospiti due imprenditrici vibonesi: Francesca Rombolà (azienda apistica “I Giardini di Aristeo”, Brattirò di Drapia) e Giovanna Artese (azienda vitivinicola “Cantine Artese”, Porto Salvo). A seguire, la chiusura del Festival con le premiazioni e i saluti.