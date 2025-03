Vibo, il canto lirico con il soprano Chiara Aracri e il maestro Giuseppe Donato al centro del concerto promosso da Agimus

Nell’ambito degli eventi della Stagione concertistica 2025, promossi dalla sezione AGiMus Vibo Valentia con il patrocinio del MiC e del Comune, venerdì 28 marzo alle ore 18:00, nell’Auditorium del Valentianum presenta il concerto per canto lirico ‘O canto d’’o mare…e de’ l’ammore. Protagonisti del concerto lirico il soprano Chiara Aracri accompagnata al pianoforte dal maestro Giuseppe Donato.

«Sono giovani e talentuosi musicisti calabresi – commenta il direttore artistico Andrea Brissa -. Abbiamo programmato la stagione concertistica tenendo conto dell’importanza del patrimonio artistico giovanile musicale del territorio vibonese mantenendo una solida coerenza con la finalità principale dell’Associazione Giovanile Musicale e adottando una politica culturale indirizzata al coinvolgimento del pubblico. Pertanto, proponiamo un dialogo immediato con lo spettatore comunicando, in modo diretto, il percorso del concerto lirico che comprenderà un estratto della appassionata vocalità del popolo siciliano, brani staccati da opere liriche di Bellini, Rossini, Donizetti nonché classici della canzone napoletana; si tratta di amori e passioni umane in cui è evocata, essenzialmente, la donna in tutto il suo splendore ed unicità».

È il primo appuntamento lirico tra gli eventi della Stagione concertistica 2025 che include ben cinque concerti per canto lirico e, pertanto, l’AGiMus intende celebrare l’importante obiettivo raggiunto dopo decenni di attesa in cui l’Unesco inserisce la pratica del Canto lirico in Italia nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità.

Chi è Chiara Aracri

La giovanissima soprano Chiara Aracri completa gli studi di canto presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia sotto la guida del M° Francesco Anile. Partecipa a numerosi concorsi e manifestazioni canore classificandosi al secondo posto in Canto Lirico nel Concorso Musicale Internazionale Great Music Events, al terzo posto nella sezione Canto Lirico al Concorso Nazionale di Musica “Senocrito” Città di Locri. Partecipa alla quinta edizione dei concerti in preparazione alla Pasqua – Crux Gloria” in qualità di solista nella cantata “Membra Jesu Nostri” di Buxtehude nonché alla International Bootcamp for Opera Singers – Camerata Bardi Vocal Academy” – Saturnia. Attualmente, frequenta il biennio specialistico in Canto sotto la guida del M° Francesco Anile.

Chi è Giuseppe Donato

Si laurea in Pianoforte e facoltà musicali presso il Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia. Completa gli studi del corso accademico di II livello in Pianoforte presso il Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza con il massimo dei voti. Partecipa a numerose masterclass, seminari e concorsi raggiungendo il primo premio al V^ Concorso musicale Senocrito presso il Palazzo della Cultura di Locri (RC), Terzo premio al XIII^ Concorso Musicale Città di Filadelfia, vincitore assieme al gruppo Baiocco-Brissa all’Audience Prize della “International Double Bass Quarantine Challenge” indetta dalla celebre “International J.M.Sperger Competition for Double Bass” e, sempre insieme con i musicisti Baiocco-Brissa, si classificano al terzo premio nella categoria “Split Sreen” della “International Double Bass Quarantine Challenge” indetta dalla celebre “International J.M.Sperger Competition for Double Bass”.