A Tropea fervono i preparativi per il 101° anniversario sacerdotale del Beato Francesco Mottola. Ecco il programma

La Famiglia Oblata di Tropea si appresta a commemorare un momento di grande significato spirituale e culturale: il 101° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del Beato Francesco Mottola. Questa ricorrenza, che si terrà sabato 5 aprile con due distinti momenti, rappresenta non solo un tributo alla figura del fondatore della Famiglia Oblata, ma anche un’opportunità per riflettere sul suo lascito e sul suo impatto nella comunità locale e oltre. L’evento avrà inizio alle ore 16 nella sede della Casa della Carità, in via Abate Sergio 12 a Tropea. Monsignor Filippo Ramondino guiderà un approfondimento sull’enciclica apostolica “Dilexit Nos”, offrendo una chiave di lettura che integra il pensiero e la spiritualità del Beato Mottola. L’enciclica, che si concentra sull’amore di Dio per l’umanità, sarà esaminata attraverso la lente della vita e delle opere di don Mottola, noto per il suo impegno verso i più bisognosi e per la sua dedizione alla missione di evangelizzazione.

Alle ore 18 poi, la solenne celebrazione eucaristica avrà luogo nella Cattedrale. Questo momento di raccoglimento sarà un’importante occasione per la comunità religiosa e civile per unirsi in preghiera, onorando la memoria di Francesco Mottola e rinnovando l’impegno verso i valori che egli ha incarnato. L’evento, aperto a tutti, si propone di attrarre non solo i membri della Famiglia Oblata, ma anche i cittadini e i visitatori che desiderano celebrare insieme. Il 101° anniversario sacerdotale del Beato Francesco Mottola si configura quindi come un appuntamento di grande rilevanza non solo per la comunità locale, ma anche per chi è in cerca di ispirazione e di un rinnovato legame con la propria fede.