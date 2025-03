Lotta alla poliomelite, il Rotary Club di Vibo mette in scena lo spettacolo teatrale Personality

Il possimo 4 aprile alle ore 20.30, nelle sale dell’Auditorium dello Spirito Santo a Vibo Valentia, andrà in scena ”Personality”, spettacolo teatrale organizzato dal Rotary Club di Vibo Valentia che celebra il mondo delle donne. Lo spettacolo è frutto del talento dei giovanissimi attori del laboratorio ”TeatriAmo”, diretto da Antonio Gattuso ed Emilio Stagliano, con la partecipazione della sezione ”Coreutico” del Liceo ”Vito Capialbi” di Vibo Valentia e della professoressa Roberta Di Natale che ha realizzato le coreografie. «Si tratta di uno spettacolo di beneficenza – si legge in una nota – guidato dal Presidente Pasquale Barbuto, volto a raccogliere fondi per il progetto mondiale ”End Polio Now”. La lotta alla polio, rappresenta un impegno essenziale che i Rotary di tutto il mondo portano avanti con dedizione e impegno tangibile».

«Lo scopo – hanno aggiunto – è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica a sostenere i programmi di vaccinazione per eradicare definitivamente la poliomielite in tutti i Paesi del mondo, in modo da garantire che nessun bambino resti vulnerabile alla malattia. Le raccolte fondi si traducono in vaccini, uno strumento cruciale per combattere questa terribile malattia, tanto antica quanto attuale. Purtroppo, con i conflitti recenti, la diffusione di malattie come la polio hanno ripreso forza. Un appuntamento imperdibile, quindi, che unisce arte e impegno sociale dove ogni spettatore, contribuirà ad una causa di fondamentale importanza per la salute globale».