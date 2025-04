Vibo, il conservatorio Torrefranca celebra Pino Daniele. A seguire il concerto del maestro Donchev

Il conservatorio di Vibo Valentia offrirà al pubblico, domani giovedì 3 aprile, due eventi musicali e culturali che si vanno ad inserire nel già nutrito programma di eventi che annualmente il Torrefranca propone. Si parte con la presentazione del libro ”Feeling. Pino Daniele” del giornalista Gianni Valentino che si svolgerà nell’aula magna della pittoresca sede dell’ex convento dei Gesuiti alle ore 17:00.

Il volume, edito da Colonnese, non è solo una celebrazione dell’arte di Pino Daniele, scomparso dieci anni fa, ma un viaggio appassionato nella sua creatività, nei suoi segreti musicali e nei retroscena inediti che hanno accompagnato la nascita di alcune delle sue canzoni più amate.

Leggi anche ⬇️ Vibo, il canto lirico con il soprano Chiara Aracri e il maestro Giuseppe Donato al centro del concerto promosso da Agimus

Partendo da dodici brani iconici, Valentino compone un vero e proprio jukebox narrativo, esplorando l’intera produzione musicale del cantautore partenopeo. L’incontro sarà un’opportunità unica per scoprire il dietro le quinte della discografia di Pino Daniele, tra videoclip, cronaca cittadina, linguaggi e collaborazioni indimenticabili. L’autore sarà affiancato dal maestro Antonio Fresa.

Ma le iniziative non finiscono qui, infatti la serata di giovedì continuerà con un altro appuntamento, questa volta di carattere concertistico, sempre nella stessa sede, alle ore 18:00, con il recital pianistico di Ivan Donchev, musicista riconosciuto a livello internazionale per le sue straordinarie capacità tecniche e interpretative. Artista dal talento straordinario, è una figura di rilievo nel panorama musicale internazionale. Grazie alla sua abilità tecnica, si è distinto come uno dei musicisti più virtuosi della scena contemporanea. Il suo percorso artistico è segnato da esibizioni in prestigiosi festival e concerti su palcoscenici di rilievo mondiale. Il pianista bulgaro eseguirà per l’occasione un programma dedicato all’integrale delle sonate op2 di Ludwig Van Beethoven.