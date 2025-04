All’Alberghiero di Vibo torna il III concorso enogastronomico Rinaldo Marcianó con un omaggio al prof scomparso Fausto Raniti

Cresce l’attesa a Vibo Valentia per il concorso enogastronomico “Rinaldo Marcianó” che si terrà nella sede dell’Ipseoa “Gagliardi” venerdì 11 aprile dalle ore 9. Il concorso che è arrivato con crescente successo alla terza edizione, vede coinvolta tutta la comunità scolastica che in ricordo del docente Marcianó ha creato un clima di grande partecipazione. Quest’anno si sono superati e oltre alla presenza delle scuole calabresi ci sarà la gradita presenza di studenti provenienti da scuole di altre città d’Italia, Torino, Roma Trastevere e San Pellegrino Terme. Vibo participerà alla gara ma fuori concorso. Gli studenti si confronteranno sul tema Food pairing nella presentazione di piatti e drink ispirati alla territorialità, si metteranno in gioco per mostrare le competenze acquisite durante l’anno scolastico sotto la guida sicura di docenti esperti e competenti.

Nel corso della manifestazione sarà intitolato il laboratorio di sala e bar della scuola al compianto professore Fausto Raniti storico socio Aibes Calabria-Basilicata prematuramente scomparso nello scorso mese di giugno. L’Aibes sarà anche protagonista con il servizio di un cocktail dedicato al professore “Faustino Grapes”. Fausto Raniti molto amato da generazioni di studenti, era un’istituzione per l’istituto Alberghiero, attraverso la sua competenza, la sua umanità, il suo coraggio e il suo altruismo ha lasciato un segno indelebile nei suoi colleghi e nei suoi amati studenti.