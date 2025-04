Al liceo scientifico di Tropea l’inaugurazione del Festival di diritto e letteratura “Città di Palmi”

Si svolgerà domani, a partire dalle 9:30 nell’aula magna del Liceo scientifico di Tropea l’incontro inaugurale del Festival nazionale di diritto e letteratura ”città di Palmi”. Principale relatore della giornata sarà Teodora Pottino di Capuano, sostituto procuratore di Palmi, che esplorerà un tema quanto mai affascinante e attuale, ovvero il lato oscuro degli sfasamenti amorosi, affrontando i casi di Dino Buzzati e Antonio Dorigo.

L’incontro vedrà, inoltre, gli interventi di Ilario Nasso, giudice della Corte d’appello di Regio Calabria, e Antonio Salvati, giudice del lavoro del Tribunale reggino. Il Festival, patrocinato dal Comune di Tropea, sarà introdotto da Francesco De Luca, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, e della referente della formazione professionale presso il Consiglio forense vibonese, Caterina Giuliano.

L’evento si concluderà con la performance teatrale del gruppo degli allievi dell’associazione LaboArt, che porteranno in scena un monologo della pittrice messicana Frida Kahlo, ideato dalla docente Michela Ruffa, referente d’Istituto del Festival, e rivisitato in forma teatrale da Francesco Carchidi, vicepresidente dell’associazione. Per rendere omaggio alla pittrice, la cui arte è strettamente ispirata anche dal travagliato amore per il marito Diego Rivera, è stata approntata nell’aula magna un’esposizione delle riproduzioni di alcuni tra i suoi dipinti più celebri.