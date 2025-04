Nuovo concerto al conservatorio di Vibo: protagonisti quattro grandi interpreti del panorama jazz italiano

In scena quattro artisti che portano il nome del Torrefranca nel mondo: Marina Cesari al sassofono, Giovanni Mazzarino al pianoforte, Marco Loddo al contrabbasso e il direttore Vittorino Naso alla batteria

Un importante appuntamento attende il pubblico vibonese giovedì 10 aprile nell’elegante cornice dell’ex collegio dei gesuiti, una delle sedi del conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia che vedrà esibirsi un ensemble di altissimo livello, formato da quattro eccellenze artistiche affermate che portano nel mondo il nome di questo istituto: Marina Cesari al sassofono, Giovanni Mazzarino al pianoforte, Marco Loddo al contrabbasso e il direttore Vittorino Naso alla batteria.

Il programma proposto attraversa paesaggi sonori vibranti ed evocativi, spaziando dalle suggestioni sudamericane alle atmosfere jazzistiche, con composizioni firmate da Ramirez, Mazzarino, Rojas, Mesquita, Buarque e Burt Bacharach, in un connubio raffinato tra tradizione e innovazione, tra forme musicali consolidate e linguaggi contemporanei, dove l’improvvisazione jazzistica si inserisce con naturalezza all’interno di strutture compositive ricercate. Il concerto rappresenta un’occasione unica per il pubblico di vivere da vicino l’energia e l’arte di quattro straordinari musicisti, in un contesto intimo e ricco di fascino.