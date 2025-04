Vibo, al Complesso Valentianum “Pensa Tu”: tutto pronto per la tre giorni dedicata a scienza e divulgazione

Partirà domani, giovedì 10 aprile, il “Pensa Tu”, l’evento patrocinato dal Comune di Vibo Valentia dedicato alla scienza e alla divulgazione che si svolgerà nell’arco di tre giornate al Complesso Valentianum di Vibo, a piazza San Leoluca. Dal 10 al 12 aprile, ogni giorno dalle 10:00 fino al tardo pomeriggio, i visitatori potranno fare la conoscenza di tanti espositori, visitare mostre e partecipare ad attività vicine al mondo del sapere scientifico e promosse da realtà impegnate nella scoperta e promozione del territorio calabrese.

Oltre al percorso espositivo sono in programma diversi talk, che si svolgeranno in auditorium nell’arco delle tre giornate e che saranno dedicati, nella fascia mattutina alle scuole, mentre nel pomeriggio a tutti i visitatori. Gli appassionati di cosmo potranno incontrare il divulgatore Pasquale D’Anna, fondatore della community “Passione Astronomia”, nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, alle ore 18:00, durante una conferenza dedicata proprio allo studio dello spazio.

Venerdì, alle ore 18:00, interverrà Alessio Ciaffi, paleontologo e divulgatore sul web, con una conferenza dedicata dedicata alla de-estinzione, ovvero la scienza che promette di riportare in vita gli animali estinti e che merita di essere analizzata razionalmente, schivando obiettivi fin troppo fantascientifici e discutibili mosse di marketing.

Sabato mattina alle 11:00 è inoltre in programma un talk dedicato ai cetacei del Mar Ionio calabrese, con l’intervento di Maria Assunta Menniti, biologa marina e fondatrice del CESRAM, il Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino. Alle 17:00 interverrà poi Lorenza Polistena, etologa e divulgatrice, che parlerà al pubblico di animali domestici e del comportamento che sembrano adottare nei video virali diffusi sui social.

Sempre nella giornata di sabato, alle 12:00 e poi alle 18:00, sono in programma due interventi di Anna Giamborino, geologa di origini vibonesi e presidente dell’Associazione Paleontologica e Paleoartistica Italiana, dedicati rispettivamente alla paleoarte, ovvero la scienza della ricostruzione degli animali preistorici, e alla figura di Mary Anning, una delle prime paleontologhe, considerata oggi una delle figure femminili più influenti nel mondo della scienza.

In programma ogni giorno anche diverse attività per i più piccoli, come il laboratorio Lego BrickLAB, che prevede la costruzione di dinosauri, astronavi e qualsiasi altro soggetto utile a stimolare la fantasia dei più piccoli con l’impiego dei famosi mattoncini colorati.

L’elenco completo degli espositori e degli appuntamenti in programma è disponibile sul sito www.pensatu.it nella sezione dedicata.