A Vibo Marina torna la Giornata del mare: l’educazione ambientale al centro di attività ed eventi che si svolgeranno al porto

L'iniziativa organizzata dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con il comando generale della Guardia Costiera si terrà sulla banchina Fiume il prossimo 11 aprile

Studenti e istituzioni saranno fianco a fianco, venerdì 11 aprile, per diffondere il rispetto per l’ambiente marino. Sulla banchina Fiume del porto di Vibo Marina, con inizio alle ore 10, verrà celebrata anche quest’anno la Giornata del Mare, un appuntamento che viene organizzato dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con il comando generale della Guardia Costiera al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini attivi di questa importante realtà.

L’evento si avvale della partecipazione di diversi enti e istituzioni: Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Istituto scolastico comprensivo “Amerigo Vespucci”, Croce Rossa Italiana, Servizi Sanitari, Associazione Pescatori, Servizi Portuali, Pontili Turistici, Pro Loco, ditta Raccolta Differenziata, Comune di Vibo Valentia.

L’edizione 2025 sarà dedicata all’educazione ambientale. Sono previste attività dimostrative che verranno messe in atto dai sommozzatori della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che effettueranno immersioni nelle acque del porto per un’operazione di pulizia del fondali dai rifiuti di vario genere.

L’obiettivo dell’evento è quello di stimolare le giovani generazioni al rispetto e all’uso sostenibile del patrimonio “Mare”, al fine di preservarne la fruibilità. Temi su cui gioca un ruolo fondamentale la scuola, in quanto saranno proprio le nuove generazioni i futuri custodi di questo patrimonio.