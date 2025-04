Vena di Jonadi si prepara alla Passione di Cristo che quest’anno diventa un musical: «Una rappresentazione sacra che toccherà l’anima»

La locandina dell’evento

La parrocchia Gesù Salvatore di Vena di Jonadi si prepara a vivere un momento di profonda emozione e spiritualità. Venerdì 11 aprile, alle ore 20, le vie del paese si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere la seconda edizione della “Passione di Cristo”, quest’anno presentata in una veste inedita e particolarmente suggestiva: un musical. L’evento, atteso e sentito dalla comunità, abbandona la sola recitazione per abbracciare una forma d’arte che intreccia musica originale, parole toccanti, canto e coreografie, narrando gli ultimi, cruciali momenti della vita di Gesù. Un progetto coraggioso che fonde teatro e fede, movimento e contemplazione, promettendo un’esperienza multisensoriale capace di coinvolgere profondamente il pubblico. I personaggi chiave della narrazione evangelica – Gesù, Maria, Pietro, Giuda, Pilato – prenderanno vita non solo attraverso la recitazione ma soprattutto attraverso il canto, esprimendo le loro emozioni più intime.

«La Vergine Maria, interpretata dalla maestra Antonella Furfaro della scuola d’arte Armus Lab – hanno fatto sapere gli organizzatori -, canterà l’amore materno spezzato ma forte di fronte all’ingiustizia. Sarà la volta poi del tormento di Pietro per il tradimento e la sua speranza di perdono e il canto struggente di Giuda, lacerato tra avidità e disperazione. Gesù stesso comunicherà attraverso la potenza del suo silenzio carico d’amore, con gesti e sguardo amplificati dalla colonna sonora».

Questa significativa manifestazione è frutto della preziosa collaborazione tra diverse realtà del territorio: la parrocchia Gesù Salvatore, guidata dal parroco don Roberto Carnovale (che avrà il ruolo di Narratore); la già citata scuola d’arte Armus Lab e l’Associazione “Seme di Speranza”. Proprio il vicepresidente di quest’ultima, Virgilio Dicarlo (che interpreterà Pilato), vede l’evento come «una grande prova di comunità, un momento di grande spiritualità e condivisione», auspicando che «questo spirito di comunità possa dissolvere ogni contrasto e portare serenità in ciascuno di noi».

La “Passione di Cristo” in versione musical non è solo una rappresentazione sacra, ma si propone come un «viaggio emotivo, una riflessione viva sui temi universali del sacrificio, della fede, della redenzione e, come recita il motto dell’evento, sull’amore più grande. Per questo – hanno poi concluso gli organizzatori – l’invito è rivolto a tutti, credenti e non, perché la bellezza dell’arte, unita alla forza del messaggio evangelico, parla un linguaggio universale capace di toccare le corde dell’animo».