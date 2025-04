Verso la Pasqua, la chiesa del Carmine di Filadelfia pronta a ospitare il concerto dell’orchestra di fiati “Gemelli”

Si svolgerà domenica nella Chiesa del Carmine di Filadelfia il concerto ”elevazione musicale”, giunto alla sua seconda edizione, proposto dall’orchestra di fiati ”Giovanni Gemelli” in preparazione della Pasqua che si inserirà anche nell’ambito del Giubileo. «Il concerto – si legge nella nota stampa di presentazione dell’evento – rappresenta un’importante occasione di riflessione spirituale attraverso la musica, offrendo un programma ricco e variegato che spazia dalla musica sacra alla pietà popolare, con pagine originali per banda e trascrizioni di grandi pezzi sacri della storia musicale.

La performance vedrà l’esecuzione di brani che accompagneranno i fedeli in un percorso di meditazione e elevazione spirituale, in perfetta sintonia con il messaggio del Giubileo». Non sono tardate ad arrivare, inoltre le parole del presidente dell’orchestra, Bruno Giovanni Caruso che ha espresso tutto il su orgoglio in merito: «Questo concerto rappresenta un’importante occasione di unione tra musica, fede e comunità. In un anno speciale come il Giubileo della Speranza, siamo entusiasti di poter offrire alla cittadinanza e ai partecipanti un’esperienza che non solo celebra la bellezza della musica, ma che invita anche alla meditazione spirituale in preparazione alla Pasqua».