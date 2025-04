Vibo, le allergopatie e le malattie respiratorie al centro di un meeting dedicato alla prevenzione

Alle ore 18 di sabato 12 aprile Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia ospiterà un meeting sulla prevenzione nella sanità organizzato dal Caffè Artistico Letterario, presieduto da Domenico Muratore, scrittore e critico letterario.

Al centro dell’atteso evento, moderato dallo stesso Domenico Muratore, due interventi di grande attualità e notevole spessore sociale. Il primo, presentato da Guido Diano, medico condotto di Antonimina in provincia di Reggio Calabria, su “Allergopatie stagionali. Diagnosi e cura”. Poi sarà la volta dello pneumologo Francesco Italia che interverrà su “Malattie respiratorie e prevenzione” con una approfondita analisi proprio sulle principali patologie respiratorie e le strategie di prevenzione.

«La nostra scommessa sul coinvolgimento del territorio sulle problematiche più vaste e di profondo interesse socio sanitario – afferma alla vigilia Domenico Muratore – prosegue con estrema intensità e questa volta mira a coinvolgere l’opinione pubblica vibonese su due aspetti essenziali della medicina odierna e che interessano, proprio per la presenza di dati sempre più importanti, molto da vicino il nostro territorio. Da qui la necessità di porre sul piano della preminente discussione due momenti vitali del sistema sanitario vibonese nel tentativo di aiutare i cittadini a meglio conoscere diagnosi, assistenza e cura di patologie spesso aggressive e per dare risposte confortanti ad alcuni momenti di sofferenza che avviliscono la vita di tutti i giorni. Fermo restando il dato – osserva ancora Domenico Muratore – che l’attenzione sul ruolo e la funzione della medicina ospedaliera e del territorio restano un costante momento di denuncia del cittadino. Ecco perchè il Caffè artistico letterario non ha mai rinunciato alla necessità di spingere in direzione della ricerca del più forte impegno per porre al centro dell’attenzione il sistema-sanità per garantire allo stesso cittadino la difesa del legittimo diritto alla salute».

Per Domenico Muratore, infine, «il sodalizio da tempo è impegnato ad interpretare sempre più doverosamente i reali bisogni di una società in piena difficoltà soprattutto dal punto di vista sanitario per cui giunge puntuale e di forte aiuto il confronto acceso all’interno del Caffè Artistico Letterario sui piccoli e grandi temi della sanità». L’avvio dei lavori sarà preceduto da un breve indirizzo di saluto da parte del sindaco della città Enzo Romeo, dal vice presidente dell’Ordine dei medici e direttore del distretto sanitario Raffaele Bava e dall’assessore alla cultura Stefano Soriano.