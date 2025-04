Vibo Valentia si prepara all’Opera sacra sulla Passione di Cristo che torna in scena nel centro storico

La locandina dell’evento

Cresce l’attesa a Vibo Valentia per il ritorno di “Sacrum Opus”, la suggestiva Opera sacra che ripercorre le tappe della Passione di Cristo. Mercoledì 16, a partire dalle ore 20, il centro storico della città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’impegno dell’associazione culturale Hipponion, che invita l’intera cittadinanza a partecipare a questo evento carico di emozione e significato. La rappresentazione prenderà vita attraverso un percorso itinerante che toccherà sette postazioni strategiche nel cuore antico di Vibo. Si inizierà con l’Ultima Cena in piazza San Leoluca, per poi snodarsi tra vie e piazze fino a raggiungere l’epilogo con la Crocifissione e la Resurrezione nella storica cornice del Castello normanno-svevo. Un viaggio nella fede e nella tradizione che promette di coinvolgere profondamente gli spettatori. Per chi desiderasse vivere l’esperienza fin dall’inizio, è possibile aggregarsi al corteo che partirà alle ore 18 dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco in zona Affaccio.

Nel ruolo centrale di Gesù, il pubblico potrà apprezzare l’interpretazione dell’attore professionista Costantino Comito, volto noto del cinema e della televisione. Accanto a lui, un cast di 80 membri dell’associazione Hipponion, veri motori di questa imponente produzione. L’evento, patrocinato dal Comune di Vibo e sostenuto da alcuni sponsor e privati, è in gran parte frutto dell’autofinanziamento e della dedizione dei soci. «Ogni costume cucito a mano, ogni elemento scenografico, ogni dettaglio è frutto del tempo e della professionalità dei nostri iscritti, che autotassandosi hanno voluto fare un gesto d’amore verso la comunità» sottolineano dall’associazione. La “Sacrum Opus” non è una novità assoluta per Vibo Valentia. Dopo un lungo periodo di pausa, la prima edizione curata dall’associazione Hipponion lo scorso anno ha riscosso un successo straordinario, richiamando un’affluenza senza precedenti.

«Vedere gli occhi lucidi degli spettatori che ci seguono da una postazione all’altra è la nostra più grande ricompensa», confessano gli organizzatori. «Non c’è compenso più grande del respiro trattenuto dalla folla nei momenti cruciali, dell’applauso spontaneo che esplode alla fine». A rendere l’esperienza ancora più immersiva contribuiranno le musiche originali composte appositamente per l’evento e un attento studio delle luci, pensato per esaltare l’intensità di ogni scena. “Sacrum Opus” si propone non solo come una rievocazione storica, ma come un ponte tra passato e futuro, dimostrando come le tradizioni possano ancora unire, emozionare e creare un senso di appartenenza nella società contemporanea.