Presentata l’Opera Sacra 2025, domani la rappresentazione con 85 attori e comparse lungo le strade di Vibo. Il sindaco: «Momento identitario per la città» – VIDEO

Domani sera, mercoledì 16 aprile, ad aprire gli eventi della Settimana Santa sarà l’Opera Sacra, cioè la rappresentazione della Passione di Cristo interpretata da attori e comparse. Organizzata dall’associazione Hipponion con il patrocinio del comune di Vibo Valentia, la Camera di commercio ed altri partner commerciali, la Sacrum opus, che sarà messa in scena da 85 persone tra attori e comparse, partirà alle ore 20 da piazza San Leoluca, mentre il corteo di figuranti muoverà dalla sede dei Vigili del fuoco alle ore 18.

Presenti alla conferenza stampa di stamattina il sindaco Enzo Romeo, l’assessore alla Cultura Stefano Soriano, l’attore Costantino Comito che interpreterà Gesù, diversi consiglieri comunali e alcuni componenti dell’associazione Hipponion.

Il primo cittadino ha messo in evidenza l’importanza dell’evento: «L’Amministrazione comunale crede fermamente nella promozione di questi appuntamenti identitari, su cui stiamo puntando molto anche in ottica turistica. Lo abbiamo fatto alla Bit, lo abbiamo fatto con una conferenza in Senato e continueremo a farlo». Parole di soddisfazione sono giunte anche dall’assessore Soriano che messo in luce anche alcuni aspetti dell’attività amministrativa: «Di concerto col sindaco, continuiamo a ritenere che Vibo Valentia debba percorrere fino in fondo le strade del turismo in ogni sua forma. Il nostro obiettivo è realizzare un cartellone di eventi stabili, caratterizzanti, in grado di richiamare con appuntamenti fissi il visitatore. Purtroppo – ha, inoltre aggiunto – in altre occasioni abbiamo notato come manchi una sinergia tra le varie realtà, e questo è un peccato, ma lavoreremo per agevolare i rapporti anche in tal senso». Dal canto suo, Comito ha fornito qualche anticipazione sulle novità di quest’anno in merito al percorso e alla cura dei dettagli particolarmente in alcune scene come quella della fustigazione che si prospetta molto realistica.