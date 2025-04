Una torta con 243 candeline per Filadelfia: la Pro loco presenta un programma di iniziative per festeggiare nel 2026 lo storico anniversario

Nel 2026 Filadelfia celebrerà 243 anni. In vista di questo appuntamento, lo scorso 16 aprile la Pro loco ha presentato nella sede comunale un programma da svolgersi il prossimo anno per festeggiare un così importante compleanno. «La proposta – è quanto si legge in una nota – prevede una cerimonia istituzionale con cerimonia d’apertura alla presenza del Sindaco, della cittadinanza, della scuola, delle associazioni, degli enti, delle istituzioni e di tutte le realtà sociali di Filadelfia, la benedizione della città con la partecipazione delle autorità religiose, l’istituzione della data del 16 aprile come ”Giornata celebrativa della Fondazione di Filadelfia”, in ricordo della posa della prima pietra della città e la posa di una targa o di una stele commemorativa della fondazione».

Ma il programma previsto non finisce qui: «Proseguirà con il momento della rievocazione storica in cui è prevista una mostra fotografica con immagini e documenti storici, i momenti più salienti della vita della città e la lettura di documenti storici sulla sua fondazione. Di grande importanza sarà il ”Filadelfia si Mostra: Anniversario”, con mercatino dei sapori e delle tradizioni, in cui saranno presenti stand gastronomici con piatti e prodotti tradizionali di Filadelfia. E ancora attività per coinvolgere i cittadini e la scuola tramite concorsi di poesia, fotografia e disegno a tema».

Immancabile, inoltre il momento musicale che vedrà protagonisti la banda musicale ”Ampas”, l’orchestra di fiati ”Gemelli” ed altri autori musicali del posto. Il progetto proposto, conclude la nota: «È ricco ed articolato, pensato per valorizzare al meglio la storia e le tradizioni di Filadelfia ma la sua realizzazione sarà modulata ed arricchita dalle collaborazioni che si riuscirà a mettere in campo, mantenendo sempre l’obiettivo di offrire alla comunità un evento significativo e partecipato».