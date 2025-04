Vibo in lirica, tutto pronto per il concerto del soprano Panuccio e del maestro Rosaniti

Giovedì 24 aprile alle 18:00 all’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia nuovo appuntamento con la rassegna Vibo in Lirica, promossadalla sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia. Il concerto lirico patrocinato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Vibo Valentia vedrà protagonisti il soprano Roberta Panuccio accompagnata al pianoforte dal maestro Francesco Rosaniti.

«Nel nostro cuore è impresso, e lo sarà per sempre, il sorriso di Papa Francesco – commenta il direttore artistico Andrea Brissa – quel sorriso quotidiano che è stato il segno della gioia e della speranza e che ha accompagnato, in questi anni, tutti noi. Vogliamo celebrare, con il canto lirico, la forte passione di Papa Francesco per la musica ricordandolo con le Sue parole “La musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza dei popoli. Penso, in questo momento, a mia mamma che mi raccontava e mi spiegava alcuni brani di opere liriche facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare. Cercate di vivere delle belle serate e che la buona musica possa raggiungere il cuore di tutti perché la musica può aprire il cuore all’armonia, alla gioia dello stare insieme, con un linguaggio comune e di comprensione facendoci impegnare per un mondo più giusto e fraterno».