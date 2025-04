In bici tra le bellezze della Costa degli Dei: torna la Pedalata cicloturistica “Onda Calabria”

Conto alla rovescia per la seconda tappa dei raduni itineranti in bicicletta “Onda Calabra”. Nell’ambito della manifestazione sportivo-naturalistica amatoriale verrà proposta nel Vibonese la “Pedalata cicloturistica Costa degli Dei” organizzata dall’associazione “Bicinsieme Paesaggi in movimento” di San Costantino Calabro, presieduta da Raffaele Mancuso, con il supporto tecnico del gruppo “All Bike Nicotera-Limbadi”. L’appuntamento per gli appassionati del settore, e non solo, è per domenica prossima 27 aprile, nello splendido scenario ambientale che da Capo Vaticano porta a Tropea. La pedalata cicloturistica vedrà impegnati tanti amatori del mondo delle due ruote, provenienti da tutta la regione Calabria. Sarà l’occasione privilegiata, questa, per far conoscere loro la bellezza della Costa degli Dei, ricca di scorci naturalistici di straordinario fascino che annualmente attirano sul territorio migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

La seconda tappa dei raduni itineranti in bicicletta “Onda Calabra” prenderà il via alle 9 dalla Baia di Grotticelle di Capo Vaticano. Successivamente i partecipanti raggiungeranno Tropea per ammirare il centro storico, per poi attraversare le colline circostanti e concludere la loro corsa a Spilinga, comunità famosa per la ‘Nduja. Qui i cicloamatori faranno visita al santuario della Madonna della Fontana e all’acquedotto romano e usufruiranno di un aperitivo offerto dal locale Consorzio a tutela del rinomato prodotto tipico. A seguire ritorneranno nel luogo di partenza per visitare la zona archeologica e la Torre Marrana. A degna conclusione del raduno itinerante gli organizzatori hanno previsto un pranzo conviviale per tutti i partecipanti, momento propizio per ritrovarsi e condividere insieme idee e progetti di sana aggregazione sociale dopo le fatiche e le gioie della giornata.