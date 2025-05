Scalda i motori il XVI concorso internazionale musicale Città di Filadelfia – Premio speciale Paolo Serrao

Dall’8 all’11 maggio 2025, l’Auditorium comunale di Filadelfia ospiterà la XVI edizione del Filadelfia Festival – Concorso internazionale Città di Filadelfia – Premio speciale Paolo. «Una delle più prestigiose manifestazioni musicali del panorama internazionale – si legge nel comunicato stampa del presidente Francesco Conidi -, promosso dall’associazione musicale “Melody” con il sostegno dell’amministrazione comunale. Il Festival rappresenta un punto di riferimento per giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Nel corso degli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea, del presidente del Consiglio regionale della Calabria e della Provincia di Vibo Valentia. Nel dicembre 2024, il Consiglio comunale di Filadelfia ha inoltre riconosciuto ufficialmente l’iniziativa come “Manifestazione di interesse culturale – evento storicizzato”. A conferma della sua rilevanza culturale e artistica – prosegue la nota stampa -, l’edizione 2025 si fregia dell’alto patrocinio del Parlamento europeo, concesso dalla presidente Roberta Metsola: un prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno a un numero limitato di eventi no-profit che presentano una chiara dimensione europea e un alto valore culturale».

«Il concorso si distingue per l’elevato livello artistico, garantito dalla presenza di una giuria composta da maestri di fama internazionale. Novità dell’edizione 2025 è la collaborazione con l’associazione Olympus Musicus / International Music Festival di Praga, che offrirà al miglior talento della sezione archi un premio speciale, consistente in una masterclass o concerto nella capitale ceca. Il momento clou della manifestazione sarà il Concerto di Gala, in programma domenica 11 maggio, durante il quale sarà assegnato il Premio speciale “Paolo Serrao”, una borsa di studio del valore di 2.000 euro, destinata al concorrente che si distinguerà per eccellenza interpretativa e artistica. Il Filadelfia Festival – conclude la nota stampa di Conidi – si conferma così non solo come una vetrina internazionale per giovani musicisti, ma anche come uno spazio di promozione culturale, di dialogo tra tradizioni e innovazione, e di valorizzazione del patrimonio musicale e territoriale calabrese».