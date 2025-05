Il tenore Christian Collia e la pianista Anna Lucia Trimboli protagonisti della stagione Vibo in Lirica di Agimus

La locandina del concerto

Il tenore Christian Collia, una delle figure emergenti della lirica italiana tenore Christian Collia accompagnato al pianoforte dal maestro Anna Lucia Trimboli, quali protagonisti della stagione Vibo in Lirica, offriranno al pubblico un programma di particolare raffinatezza che comprenderà alcune delle più avvincenti pagine del repertorio operistico italiano come Donizetti, Verdi, Tosti e altri compositori che hanno reso immortale la tradizione vocale italiana. Il tenore vibonese Christian Collia è una delle figure emergenti della lirica italiana che ha calcato i Teatri più importanti d’Italia come la Fenice a Venezia sino al Teatro alla Scala di Milano. «L’indiscusso talento del tenore Christian Collia e della pianista Anna Lucia Trimboli – ha dichiarato in un comunicato stampa il direttore artistico Andrea Brissa – rappresenta, per la città di Vibo Valentia, un momento significativo dell’eccellenza accademica giovanile, pertanto, un concerto di alto livello musicale pensato per esaltare la bellezza della voce e la profondità espressiva del pianoforte. Proponiamo performance che sono vere e proprie conferme dell’arte musicale dei nostri giovani talenti calabresi».

Il concerto è organizzato con il patrocinio del ministero della Cultura e il Comune di Vibo Valentia e «rappresenta un’occasione preziosa per celebrare la grande tradizione lirica in un’atmosfera di intima condivisione artistica e culturale. La stagione concertistica della Sezione A.gi.mus. Vibo Valentia continua a puntare sulla maestria artistica offrendo, ai giovani talenti calabresi, occasioni e spazi per esibirsi». L’evento si terrà venerdì 9 maggio alle ore 18 all’Auditorium del Valentianum di Vibo Valentia.

«Collia – prosegue la nota stampa – ha frequentato l’Accademia verdiana di Busseto diretta da Carlo Bergonzi, debuttando al Teatro Verdi. Diplomato a pieni voti al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, si è specializzato con David Ciavarella e ha frequentato masterclass tenute da Mirella Freni, Rockwell Blake e J. Diego Florez. Si è aggiudicato il terzo premio al Concorso U. Giordano di Foggia e il Premio regione Lazio al Concorso di musica sacra di Roma. Ha frequentato l’Accademia rossiniana di Pesaro, il Centre de Perfeccionament Plácido Domingo di Valencia. Plurime le sue interpretazioni come Don Giovanni, Elisir d’amore, Pagliacci, La vedova allegra, Il barbiere di Siviglia, La sonnambula, La gazza ladra, La traviata, La Cenerentola e tante altre opere eseguite nei più importanti teatri italiani ed esteri». Di recente «ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano nel ruolo di Bardolfo in Falstaff diretto da Daniele Gatti. Ha cantato, inoltre, in prima mondiale arie da camera di V. Bellini nell’edizione critica di Philip Gosset e Fabrizio Della Seta oltre ad aver inciso l’edizione originale di Bellini dell’opera Adelson e Salvini (Salvini)».

Anna Lucia Trimboli, «si diploma con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria – prosegue ancora la nota -. Trimboli continua la sua formazione al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, conseguendo il diploma accademico di secondo livello in pianoforte con il massimo dei voti. Consegue il diploma accademico di secondo livello in Musica da camera al Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia. Ottiene significative affermazioni in numerosi concorsi pianistici e svolge una brillante attività concertistica come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra, esibendosi in contesti prestigiosi come il Duomo di Orvieto, la Sala accademica del Conserva, lode e la menzione d’onore torio Santa Cecilia di Roma, la Sala consiliare del Municipio di Portogruaro, il Duomo di Palermo, “Cortile della Pigna” dei Musei Vaticani, chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma e, in più occasioni, ha rappresentato il Conservatorio di Roma in rassegne ed eventi concertistici nazionali. Nella sua carriera ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali. Inoltre è autrice di plurime pubblicazioni di didattica nonché di raccolte di trascrizioni e arrangiamenti di brani tratti dal repertorio classico».