Maggio dei libri a Vibo, arriva Antonio Padellaro con il suo “Antifascisti immaginari”

Un nuovo appuntamento per un autore che torna sempre con piacere a Vibo Valentia. Nell’ambito del Maggio dei libri, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, mercoledì 14 maggio è atteso in città il giornalista e saggista Antonio Padellaro, per la presentazione del suo libro dal titolo “Antifascisti immaginari”. L’appuntamento è a Palazzo Gagliardi alle ore 10:30.

La presentazione si inserisce nel cartellone curato da Maria Teresa Marzano. Nel corso della stessa, l’autore converserà con l’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, e con il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo.

In “Antifascisti immaginari” Padellaro racconta le storie di autentici eroi antifascisti «in antitesi al baraccone dei talk dove ci si accapiglia sul busto di Mussolini a casa La Russa o sul perché Giorgia Meloni non riesca a dichiararsi antifascista», come recita un estratto della sinossi del libro.

Dopo l’appuntamento pomeridiano di oggi a Briatico, sempre nell’ambito dell’analoga rassegna, domani mattina il giornalista del Fatto Quotidiano è atteso quindi a Vibo Valentia.