Il pianista calabrese Paolo Manfredi al Conservatorio di Vibo per un concerto-viaggio nel Romanticismo

Il Conservatorio di Vibo “Fausto Torrefranca” si prepara ad accogliere un evento musicale di grande rilievo. Domani, alle ore 18, il pianista Paolo Manfredi sarà il protagonista della serata, offrendo al pubblico un affascinante viaggio nel cuore del repertorio romantico e tardo-romantico per pianoforte. L’appuntamento, inserito nella Stagione concertistica 2025 organizzata dal Conservatorio in collaborazione con Ama Calabria, si terrà nello storico ed elegante ex Collegio dei Gesuiti. Paolo Manfredi, pianista di riconosciuta maturità artistica, porterà sul palco un programma che spazia tra alcuni dei capisaldi della letteratura pianistica. Formatosi al Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza e perfezionatosi al Mozarteum di Salisburgo con il maestro Sergio Perticaroli, Manfredi vanta un percorso musicale di alto livello, arricchito dagli insegnamenti di maestri quali Lethea Cifarelli, François-Joël Thiollier e Cristiano Burato.

Docente di Pianoforte principale al Conservatorio “Torrefranca”, Manfredi ha calcato importanti scene musicali italiane ed europee, esibendosi come solista, in formazioni cameristiche e con orchestra. Oltre all’attività concertistica, ha fondato il Concorso pianistico internazionale “Luciano Luciani” e attualmente dirige l’Accademia musicale MusicArte di Rende. Per la serata, il pianista proporrà la visionaria “Fantasia in Do maggiore op. 17” di Robert Schumann, le “Due Rapsodie op. 79” di Johannes Brahms e la maestosa “Sonata n. 2 in Si bemolle minore op. 36” di Sergej Rachmaninov. Un programma che promette di mettere in luce la profondità interpretativa e la padronanza tecnica di Manfredi.