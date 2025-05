Un tuffo nel Barocco: tutto pronto per l’atteso concerto gratuito nella Cappella dei Nobili a Tropea

Protagonista sarà l’Ensemble proposta per Venezia con Cristiano Brunella, Antonella Curcio (violino) e Nicola Lamon (organo), che offriranno un’esecuzione di alto livello artistico. Appuntamento domani alle ore 19

Domani alle ore 19 la splendida Cappella dei Nobili, situata in largo Padre Di Netta, nel centro storico di Tropea, aprirà le sue porte per ospitare un concerto di musica strumentale che esplorerà anche la trasformazione dello stile vocale dell’epoca. Protagonista della serata sarà l’Ensemble proposta per Venezia, una formazione di grande prestigio composta da musicisti di talento: Cristiano Brunella, Antonella Curcio al violino e Nicola Lamon all’organo. Il loro affiatamento e la profonda conoscenza del repertorio barocco promettono un’esecuzione di elevato livello artistico. Il programma del concerto, ricco e affascinante, include l’esecuzione di opere di alcuni tra i più illustri compositori del periodo, tra cui spiccano i nomi di A. Gabrieli, G. Legrenzi, T. Merula, F. e G. Usper, l’immancabile Corelli, J.G. Walther e A. Caldara. Un viaggio sonoro attraverso le diverse sfumature del Barocco, dalle sonorità maestose dell’organo alle delicate melodie del violino.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla sinergia tra L’Offerta musicale di Venezia, la Congrega dei Bianchi di San Nicola, il sovrano militare Ordine di Malta-Delegazione di Tropea, l’Ordine costantiniano di San Giorgio-Delegazione di Calabria, e Mousikè, testimonia la vivacità culturale del territorio e la volontà di promuovere eventi di alto valore artistico. L’evento gode inoltre del prestigioso patrocinio del ministero della Cultura e del Club per l’Unesco di Tropea, a sottolineare l’importanza dell’iniziativa per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. L’ingresso al concerto è gratuito.