Al Conservatorio di Vibo il concerto dell’ensamble di trombe organizzato dalla consulta studentesca

Si svolgerà venerdì 23 marzo alle ore 18:00 nell’aula magna della sede in Viale affaccio del Conservatorio Torrefranca di Vibo il concerto organizzato dalla consulta studentesca per la stagione 2024 – 2025.

Protagonisti saranno sei giovani studenti della classe di tromba — Umberto Franco, Paolo Cultrera, Giuseppe La Serra, Samuele La Manna, Emanuel Martino e Damiano Vallone — che per l’occasione si esibiranno in un ensemble creato ad hoc.

Il programma è un viaggio musicale che attraversa stili e generi: dalle atmosfere cinematografiche di Ennio Morricone alle suggestioni liriche di Georges Bizet, passando per l’opera di Giuseppe Verdi e arrivando fino all’energia rock dei Queen.

Un concerto che non è solo una prova d’arte, ma anche un messaggio: valorizzare il talento giovanile del territorio, promuovendo cultura e creatività attraverso la musica.