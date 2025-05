Tropea, in arrivo oltre 400 fedeli per il pellegrinaggio e il Giubileo dedicato alla patrona Santa Domenica

La locandina dell’evento

La Rete delle Città di Santa Domenica, un percorso di fede e promozione dei territori iniziato nel 2023 nel nome della giovane martire, approda a Tropea, sabato 24 maggio, per una tappa giubilare denominata “Sui passi di Santa Domenica, vergine e martire”. La rete, ispirata dall’operatore culturale Giuseppe Semeraro, ha visto in questi due anni l’adesione di 13 città del Sud Italia legate dal culto e dal patrocinio verso la Santa. Le municipalità che hanno aderito alla tappa giubilare di Tropea, oltre ovviamente alla città ospitante, sono: Scorrano (Le), Campagna e Orria (Sa), Caraffa e Torre Ruggiero (Cz), Mandanici, Santa Domenica Vittoria, Sant’Angelo di Brolo (Me), Ricadi (Vv), Santa Domenica Talao (Cs). Prevista la presenza nella Perla del Tirreno di circa 400 pellegrini.

La giornata di sabato 24 maggio avrà inizio alle ore 10 con l’accoglienza dei partecipanti in piazza San Michele, davanti alla chiesa del Purgatorio. Da qui, un corteo si snoderà verso la chiesa dei Nobili, accanto al Comune, dove si terrà un momento di condivisione e accoglienza da parte dal parroco della Cattedrale di Tropea, don Antonio Mazzeo, e dal vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Seguirà un pellegrinaggio verso la Cattedrale, dove alle ore 11 sarà celebrata una solenne concelebrazione eucaristica giubilare, presieduta da don Nino Di Vincenzo, assistente ecclesiastico. All’evento parteciperanno Alfredo Lucchesi, presidente della Rete delle Città di Santa Domenica e sindaco di Santa Domenica Talao, e tutti i sindaci e gli amministratori che condividono il percorso associativo, a testimonianza del legame tra territorio e devozione. Un’occasione per riscoprire tradizione e spiritualità, aperta a tutti i fedeli.