Nel Vibonese sarà Tropea ad ospitare le celebrazioni del 211esimo anno dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri

L'evento si terrà il 5 giugno in piazza Cannone per ricordare anche il conferimento della prima medaglia d'oro al Valor Militare per il contributo offerto durante la Prima guerra mondiale

Il concerto in piazza Cannone della Fanfara dei carabinieri il 5 giugno 2024

La città di Tropea si appresta a ospitare nuovamente un evento di rilievo istituzionale e sociale: la celebrazione della Festa nazionale dell’Arma dei carabinieri, in programma per il 5 giugno prossimo. La ricorrenza di quest’anno assume un significato particolare per la cittadina, scelta dal Comando provinciale per le celebrazioni del 211° anniversario dalla fondazione dell’Arma, avvenuta appunto il 5 giugno del 1920, data in cui la bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al Valor Militare per il contributo offerto durante la Prima guerra mondiale. La Commissione straordinaria del Comune di Tropea, composta da Vito Turco, Roberto Micucci e Antonio Calenda, ha infatti approvato la proposta della responsabile dell’Area amministrativa dell’Ente. La manifestazione si terrà nella suggestiva piazza Cannone, il balcone naturale affacciato sul Santuario di Santa Maria dell’Isola. Il Comune collaborerà attivamente all’organizzazione dell’evento, stanziando un importo di 3.000 euro per sostenere parte delle spese e mettendo a disposizione beni e servizi di cui l’Ente già dispone.

La delibera sottolinea come la celebrazione della Festa dell’arma a Tropea rappresenti «un tangibile segno della presenza e vicinanza dello Stato contribuendo all’azione di proseguimento della legalità in questo Ente». Per «garantire il regolare svolgimento della manifestazione», si legge nella delibera, il documento prevede anche «l’interdizione della sosta nelle aree adiacenti al luogo della celebrazione». Gli atti consequenziali per rendere pienamente operativo quanto disposto, sono stati demandati al responsabile dell’Area amministrativa e al comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia.