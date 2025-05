Masterclass di clarinetto con Alessandro Licostini al Conservatorio di Vibo: due giorni di alta formazione musicale

Nel cuore del conservatorio ”Torrefranca” di Vibo Valentia, la musica non è solo studio, ma continua scoperta. Ed è in questa visione che prende forma la masterclass di perfezionamento dedicata al clarinetto, affidata ad Alessandro Licostini, figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo. Clarinettista e didatta tar i più stimati, Licostini è una figura che unisce l’arte dell’interpretazione alla scienza dell’innovazione. È sua, l’ideazione di imboccature d’avanguardia oggi utilizzate nelle orchestre più prestigiose del mondo – dalla London Symphony all’Orchestra di Santa Cecilia, passando per il Concertgbow di Amsterdam e il Teatro alla Scala.

La masterclass, in programma domani e dopodomani, 27 e 28 maggio è coordinata dal maestro Francesco Giardino, titolare della classe di clarinetto nel conservatorio vibonese. A fare da cornice all’evento, l’ex collegio dei Gesuiti, dove le lezioni si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, in un ambiente che invita al raccoglimento e all’ascolto, non solo musicale.

Il profilo di Licostini parla da sé: diploma all’Istituto ”Boccherini” di Lucca, perfezionamento con nomi del calibro di Giuseppe Garbarino e Piernarciso Masi, esperienze all’Accademia Chigiana di Siena e alla Scuola di musica di Fiesole. Un curriculum ricco di concerti, collaborazioni cameristiche, pubblicazioni – tra cui il trattato ”psico-anatomia del clarinettista”, adottato in numerosi conservatori – e incursioni nella psicologia dell’apprendimento musicale e nella direzione operistica.

Durante la due giorni, Licostini affronterà tematiche fondamentali per ogni clarinettista che voglia fare della propria passione una professione consapevole: impostazione, respirazione, postura. Il tutto, in un clima di confronto artistico e umano, dove la tecnica diventa strumento di espressione.

Leggi anche ⬇️ Successo per la XVI edizione del concorso musicale Città di Filadelfia: il Premio speciale Serrao alla lettone Nellija Savejia

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il direttore del conservatorio, Vittorino Naso: «Questa Masterclass rappresenta un’ulteriore, qualificante tappa all’interno del nostro articolato percorso di alta formazione. Iniziative di questo livello contribuiscono a rafforzare il profilo del Conservatorio ”Torrefranca” come polo di eccellenza artistica e didattica, promuovendo al tempo stesso occasioni di confronto culturale che accrescono il prestigio della nostra Istituzione nel panorama musicale nazionale e internazionale».

L’incontro è aperto a studenti, diplomati e appassionati che vogliono affinare le proprie competenze e avvicinarsi ad una visione più ampia – e decisamente più profonda – dello strumento. Per informazioni e iscrizioni, è possibile consultare la sezione ”eventi” del sito ufficiale del conservatorio.