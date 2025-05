Tropea, Giacomo Visconti e Rey Sciutto chiudono la rassegna letteraria ”Paride” per il Maggio dei libri 2025

La Rassegna Letteraria ”Paride” per il Maggio dei Libri 2025 si avvia alla conclusione con due ospiti d’eccezione. Venerdì 30 alle 18:30, nel suggestivo giardino dell’Hotel Villa Paola, il giovane divulgatore culturale Giacomo Visconti sarà nuovamente presente a Tropea dopo la sua partecipazione durante la Rassegna ”Telemaco” del 2023. L’autore emiliano presenterà il suo primo romanzo ”Un anno quasi perfetto” edito da Rizzoli. Il giovane professore Alessandro Laghi si reca dalla provincia di Bologna a Roma per insegnare in un liceo scientifico.

In classe entra con i libri per le lezioni, ma anche con l’entusiasmo di chi sa di avere davanti a sé un gruppo di ragazzi che imparerà da lui e, allo stesso tempo, gli insegnerà qualcosa di prezioso. La storia di Alessandro s’intreccia con quella di Serena, Marco, Jocelyn, Edoardo, Rebecca, Christian e Paolo. Ci sono i loro sogni e le loro paure, gli errori e le lezioni che imparano, che non sempre riguardano la letteratura. Un anno di vita, in un romanzo corale sulle grandi sfide che chiunque, a qualsiasi età, si trova ad affrontare.

Chiuderà, sabato 31 alle 18:00 nella Cappella dei Nobili, lo storico dell’arte e divulgatore social Rey Sciutto, poliedrico autore nativo di Pizzo e affermato promotore dell’arte contraddistintosi a livello nazionale col suo irriverente ingegno calabro. Titolo dell’incontro tematico sulla divulgazione dell’arte sarà ”Scomode: le opere d’arte che hanno scandalizzato e che vi scandalizzeranno”.

In questo monologo si esploreranno le opere d’arte che hanno fatto scandalo, provocato dibattiti e infranto le convenzioni sociali, politiche e religiose del loro tempo. Da ”le demoiselles d’Avignon” di Picasso, che ribaltò il concetto di bellezza, al bacio di Klimt, simbolo di un’intimità audace e audacemente “dissacrante”, fino ai provocatori nudi di Egon Schiele e alla violenza simbolica de la Pietà di Michelangelo, arrivando finanche a Robert Mapplethorpe passando per Caravaggio.

Ogni opera è un atto di ribellione, una sfida all’ordine e un invito a guardare oltre il consueto. Il monologo mescola ironia e riflessioni più profonde sull’arte come strumento di rottura e cambiamento. Un viaggio tra le creazioni che hanno scosso il mondo e che, a distanza di tempo, continuano a farci interrogare su ciò che è “giusto” o “accettabile” nell’arte e nella società. Per l’occasione sarà presentato il libro ”Michelangelo non è una tartaruga e altre otto cose che (forse) non sai sull’arte”, opera prima di Rey Sciutto dove non perde il suo stile caustico e ironico regalandoci una serie di curiosità sulla storia dell’arte.

Sarà un ultimo fine settimana di maggio con due appuntamenti culturali di alto livello da non perdere, nella cornice di una villa in stile Liberty divenuta hotel di eccellenza con Giacomo Visconti e nell’aura sacrale di una chiesa patrizia a picco sul mare con Rey Sciutto, i due illustri ospiti della Rassegna Letteraria Paride sigilleranno con il loro talento il prestigioso programma culturale che ha arricchito gli eventi primaverili di Tropea.