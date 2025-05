Vibo, tutto pronto al Conservatorio Fausto Torrefranca per il concerto del chitarrista Edoardo Carmelo Marchese

Nella Sala concerti dell’ex Collegio dei Gesuiti di Vibo, sede del Conservatorio “Torrefranca”, domani giovedì 29 maggio alle ore 18 si terrà il concerto del chitarrista Edoardo Carmelo Marchese. L’evento fa parte della Stagione musicale 2025, organizzata dal prestigioso istituto in collaborazione con Ama Calabria. Marchese proporrà un percorso musicale intitolato “Musica italiana fra Sette e Ottocento”. L’esibizione vedrà l’interpretazione di alcune tra le pagine più affascinanti del repertorio storico italiano, eseguite con strumenti originali e un approccio filologico di rara sensibilità. Marchese, docente di Chitarra al Conservatorio “Torrefranca”, guiderà il pubblico attraverso epoche, stili e luoghi simbolo della tradizione musicale nazionale. Il programma includerà le “Sonate” di Domenico Scarlatti, la “Grand Sonata M.S.3” di Nicolò Paganini, la “”Partita XV” di Giuseppe Antonio Brescianello e la “Grande Ouverture Op. 61” di Mauro Giuliani. La scelta di questi brani testimonia un’attenta selezione che spazia tra diverse epoche e autori, offrendo un quadro completo della musica italiana tra Seicento e Ottocento.

Edoardo Carmelo Marchese vanta una formazione di alto livello, avendo conseguito il diploma con merito presso il Conservatorio di Vibo Valentia sotto la guida di Stefano Magliaro. Ha perfezionato le proprie competenze con maestri di fama internazionale come Alirio Diaz, Oscar Ghiglia, Leo Brouwer e Hopkinson Smith, approfondendo anche lo studio della vihuela e della chitarra barocca attraverso l’esperienza con quest’ultimo. La sua carriera si distingue per numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, tra cui il prestigioso Concorso “Michele Pittaluga” di Alessandria. Parallelamente, si dedica anche all’insegnamento, avendo insegnato nei Conservatori di Roma e Matera, e attualmente ricopre la cattedra a Vibo Valentia. Oltre alla sua attività concertistica, Marchese si interessa di metodologia e didattica musicale, laureandosi con lode in Scienze dell’educazione. Ha sviluppato un metodo di insegnamento che si basa sull’analisi critica dei trattati storici, al fine di favorire una lettura stilistica ed estetica rigorosa del repertorio. La sua dedizione alla valorizzazione del patrimonio musicale originale su strumenti storici contribuisce a preservare e diffondere un patrimonio spesso poco conosciuto al grande pubblico.